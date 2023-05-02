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Блащиковская Иосифа Войцехова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блащиковская
Имя
Иосифа
Отчество
Войцехова
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
143184. БЛАЩИКОВСКАЯ, ІОСИФА (Юзефя) Войцѣхова (Александрова). Лиш. ос. пр. изъ к. Турекск. у., гм. Пекары, д. Шимоны, 49 л., рд. т. же у., гм. Добра, въ д. Микулице; — Калишск. О. С. 29 Окт. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 19 Нояб. 909. | 905 72582 170 М. | 91 88506 169 М. | 97 81723 1655 У. | 85 72976 169 М. | 92 78425 170 М.

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