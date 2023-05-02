Новоселов Александр Потапович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новоселов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Потапович
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10173. НОВОСЕЛОВ АЛЕКСАНДР ПОТАПОВИЧ, 25 л., Малмыжск. у., Арпарекск. в., с. Малого-Порека. Н. С. 3 уч. Вятск, у. Ст. 179, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 марта 923.
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