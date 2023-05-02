Илясов Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Илясов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4675. Илясов Петр Васильев., 33 л., Тамбовск. у., Покровско-Пригородн. в., с. Бокина. Тамбовск. Г. С. Ст. ст. 113, 1 ч. 116, 120, л. с. 1 г. 28 мар. 927.
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