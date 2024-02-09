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Григорьев Николай Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Николай
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
19 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
64262. ГРИГОРЬЕВЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВЪ. К. Старорусск. у., Бѣлебѣльск. в., д. Починокъ, 18 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 50 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Іюля 907.

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