Виноградов Андрей Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1800. ВИНОГРАДОВ, АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 28 л. Гр. Вышневолоцк. у., Заборовск. в. и д.; — Н. С. Бауманск. р. Вознесенск. отд. г. Москвы. Конокрад., лиш. св. 2 г. Исп. 13 марта 920.
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