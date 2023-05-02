Мурзин Емельян Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мурзин
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136484. МУРЗИНЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ЕГОРОВЪ. К. Каинск. у., Меньщиковск. в., л. Петровой, 28 л.; — Омск. С. П., 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 24 Авг. 909.
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