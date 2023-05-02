Жороб Роман Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жороб
- Имя
- Роман
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3920. ЖОРОБЪ, РОМАНЪ ИЛЛАРІОновъ (онъ же Журавлевъ), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новозыбков. у., Великотопольск. в., д. Прусокъ; — Могилевск. О. С., 23 Сент. 910, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 16 Дек. 910. | 908 70507 170¹ М. | 901 59790 169 М. | 25 Сент. 906 г. Стародуб. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 49699 и 903 г. № 86211. | 902 74033 1655 У. | 900 45561 169 М.
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