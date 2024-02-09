Трушина Наталья Тимофеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трушина
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Тимофеева
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 537
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95460. ТРУШИНА, НАТАЛЬЯ ТИМОФЕева (она же Трухина и Чупиха). Лиш. ос. пр. изъ к. Рославльск. у., Маріинск. в., д. Бѣхова, 47 л., рд. т. же у., Носоновск. в., въ д. Крутицѣ; — Смоленск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 9 Апр. 908. | 905 77744 1655 У. | 99 30860 169 М. | 902 27476 1655 У. | 97 65353 169 М.
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