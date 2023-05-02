Бернотас Альберт Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бернотас
- Имя
- Альберт
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13274. БЕРНОТАС, АЛЬБЕРТ ОСИПОВИЧ, 18 л. Рд. в Вилькомирск. у.; — Н. С. Петроградск. р. 3 отд. г. Петрограда. Спекуляц., пр. р. 6 м. Исп. 9 марта. 920.
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