Елецкая Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлецкая Ольга Семеновна

Елецкая Ольга Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елецкая
Имя
Ольга
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
10 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1265. ЕЛЕЦКАЯ. ОЛЬГА СЕМЕНОВНА, 28 л. Гр. г. Армавира;—Н. С. зал. уч. Армавирск. отд. Самогон, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 10 янв. 922.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close