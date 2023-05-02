Елецкая Ольга Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елецкая
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1265. ЕЛЕЦКАЯ. ОЛЬГА СЕМЕНОВНА, 28 л. Гр. г. Армавира;—Н. С. зал. уч. Армавирск. отд. Самогон, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 10 янв. 922.
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