Розенков Дмитрий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розенков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2790. РОЗЕНКОВ, ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 29 л. Гр. Весьегонск. у., Никольск. в., д. Шернино;—Н. С. Василеостровск. р. 3 отд. б. г. Петрограда. Кража и дезерт., лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 ноября 922.
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