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Клинковштейн Гдаль Евсеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клинковштейн
Имя
Гдаль
Отчество
Евсеевич
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
5735. КЛИНКОВШТЕЙН ГДАЛЬ ЕВСЕЕВИЧ, 51 г., г. Ленинграда. Ленинградск. Губсуд. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в за­кон. силу 7 дек. 924.

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