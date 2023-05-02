Ладейщиков Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ладейщиков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6100. ЛАДЕЙЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 44 л., б. Пермск. г. и у., Лысьвинск. в. и д. Н. С. 7 уч. б. Пермск. у. Ст. 2 ч. 157, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/І—24.
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