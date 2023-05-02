Лесовалов Евтихий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лесовалов
- Имя
- Евтихий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88552. ЛѢСОВАЛОВЪ, ЕВТИХІЙ АЛЕксѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Богучар. у., Дьяченковск. в., сл. Полтавской, 28 л., рд. обл. Войска-Донск., въ ст. Александровской; — Г. С. г. Богучара, 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего Г. С., отъ 4 Апр. 908 г., тюр. 5 м. Исп. 27 Мая 908. | 905 24446 1643 У. | 901 4594 172 М. | 904 24431 172 М. | 900 19965 169 М. | 902 66235 170 М.
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