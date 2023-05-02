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Седелков Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седелков
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10386. СЕДЕЛКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 47 л., б. Екатеринбургск. г. и у., Куяшск. в., с. Урукулы. Уральск. Облсуд. Ст. 114а, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 19/ІХ — 24.

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