Колпаков Василий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колпаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32462. КОЛПАКОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕксандровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ковенск. у., Яковск. в., д. Рымшишекъ, 38 л., рд. въ г. Вильнѣ; — Виленск. О. С. (въ 6 р.), 148 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Марта 905. | 900 95125 1647 У. | 97 28336 169 М. | 99 82812 169 М. | 94 52386 169 М. | 98 70182 169 М.
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