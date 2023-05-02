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Мамонова Юлия Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамонова
Имя
Юлия
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
26315. МАМОНОВА, ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА, 19 л. Гр. Грязовецк. у., Гаврильцевск. в. и д.; — Н. С. 3 уч. г. Вологды. Растрата, лиш. св. 1 г., с зач. 15 д. пр. з. Исп. 18 окт. 920.

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