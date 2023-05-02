Кириллов Федор Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4629. КИРИЛЛОВ ФЕДОР НАУМОВИЧ, 48 л., Красноярск. у., Погорельск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/ІІ—24.
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