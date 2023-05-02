Бобылев Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобылев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130104. БОБЫЛЕВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ. К. Княгинин. у., Бакалдск. в., д. Марьевки, 40 л.; — Нижегород. Гор. С. М. С. 28 Мая 909, 2 п. 1112 Акц. тюр. 4 м. Исп. 6 Сент. 909.
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