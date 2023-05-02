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Бобылев Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобылев
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130104. БОБЫЛЕВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ. К. Княгинин. у., Бакалдск. в., д. Марьевки, 40 л.; — Нижегород. Гор. С. М. С. 28 Мая 909, 2 п. 1112 Акц. тюр. 4 м. Исп. 6 Сент. 909.

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