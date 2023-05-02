Грудев Константин Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грудев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3496. ГРУДЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., г. Н.-Новгорода. Нижегородск. Губсуд. Ст. 180 п «б», лиш. св. 2 г Исп. 9 окт. 923.
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