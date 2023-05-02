Звегинцев Иван Олимпиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звегинцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Олимпиев
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33733. ЗВЕГИНЦЕВЪ, ИВАНЪ ОЛИМПІЕВЪ (онъ же Звягинцевъ). К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Малокрасноярск. в., д. Михайловской, 44 л., рд. Коротоякск. у., Старо-Безгинск. в., въ д. Плюхиной; — Омск. С. П., 133, 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 902 г. № 52843, арест. отд. 4 г. и 2 м. Исп. 27 Авг. 907, счит. ср. съ 26 Іюня 906. | 96 86745 1655 У. | 94 10656 172 М. | 91 92216 169 М.
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