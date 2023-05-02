Леонов Алексей Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8036. ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ, 20 л., Старицк. у., Базыкинск. в., Киверниково.; Особ. сес. Н. С. Старицк. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 9 февр. 923.
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