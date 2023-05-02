Киселев Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5938. КИСЕЛЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 30 л., Павловск. у., с. Богородского, Нижегородск. Губсуд, Ст. ст. 180 и 183 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 27 февр. 923.
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