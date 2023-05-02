Козлов Малахий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Малахий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147357. КОЗЛОВЪ, МАЛАХІЙ (МАЛАфей) Ивановъ (онъ же Абрамовъ). К. Бобров. у., Ново- Курлакск. в., с. Малаго Курлака, 45 л.; — Воронеж. О. С. 21 Сент. 909, 134, 135, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. З. Н. 3 уч. Бобров. у. 5 Іюля 908 г. (169 М. — тюр. 6 м.), арест. отд. 4 г. и 3 м. Исп. 11 Нояб. 909. | 908 19471 169 М. | 900 71885 169 М. | 903 40626 170 М.
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