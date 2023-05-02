Шалагаев Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалагаев Степан Михайлович

Шалагаев Степан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шалагаев
Имя
Степан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8117. ШАЛАГАЕВ, СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 35 л. Гр. Крестецк. у., Рахинск. в., д. Каменки; - Н. С. 1 уч. Крестецк. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 22 окт. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.