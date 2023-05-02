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Яшнев Алексей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яшнев
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
13919. Яшнев Алексей Васильевич, 23 л., Владимирск. г., Александровск. у., Годуновск. в., д. Малой-Бережны. В. Т. 17 стр. див. Ст. ст. 205 в, 226 б, 1 ч. 113, 2 ч. 206, 207, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 30 дек. 926.

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