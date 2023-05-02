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Коротаев Тимофей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротаев
Имя
Тимофей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6633. КОРОТАЕВ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 16 л., Ново-Николаевск. у., Федосовск. в., с. Антоновского, Н. С. 5 уч. Ачинск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г., Осужденный скрылся, Осужден 14 июня 923.

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