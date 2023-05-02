Коротаев Тимофей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротаев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6633. КОРОТАЕВ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 16 л., Ново-Николаевск. у., Федосовск. в., с. Антоновского, Н. С. 5 уч. Ачинск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г., Осужденный скрылся, Осужден 14 июня 923.
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