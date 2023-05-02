Разнатовский Афанасий Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Разнатовский
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34920. РАЗНАТОВСКІЙ, АФАНАСІЙ ТРОфимовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Мелитопольск. у., Каменск. в., с. Водяного, 37 л.; — З. Н. 4 уч. Мелитопольск. у. (во 2 р.), 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Марта 905. | 902 68845 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 90387.
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