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Холохтов Филипп Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холохтов
Имя
Филипп
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
12935. ХОЛОХТОВ ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Жиздринск. у., Плохинск. в., с. Медынцево. В. Т. 16 стр. корп. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ІІІ—24.

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