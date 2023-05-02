Макарова-Гуськова Олимпиада Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макарова-Гуськова
- Имя
- Олимпиада
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8541. МАКАРОВА-ГУСЬКОВА ОЛИМПИАДА ФЕДОРОВНА, 33 л., б. Симбирск. у., с. Киртилей. Н. С. 7 уч. б. Симбирск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 июня 923.
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