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Курепин Семен Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курепин
Имя
Семен
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7656. КУРЕПИН СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ, 19 л., Сапожковск. у., Чучковск. в. и с. Рязанск. Губсуд. Ст. 114, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 авг. 923.

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