Сумароков Валентин Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сумароков
- Имя
- Валентин
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29295. СУМАРОКОВ, ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ, 17 л. Гр. Яренск. у., Ленск. в.; — Н. С. 2 уч. Яренск. у. Должн. прест., лиш. св. 6 м. Исп. 12 июня 920.
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