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Сумароков Валентин Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сумароков
Имя
Валентин
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
29295. СУМАРОКОВ, ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ, 17 л. Гр. Яренск. у., Ленск. в.; — Н. С. 2 уч. Яренск. у. Должн. прест., лиш. св. 6 м. Исп. 12 июня 920.

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