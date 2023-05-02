Садовский Вильгельм-Вольдемар-Мартын Владиславов-Вольдемаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садовский
- Имя
- Вильгельм-Вольдемар-Мартын
- Отчество
- Владиславов-Вольдемаров
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92692. САДОВСКІЙ, ВИЛЬГЕЛЬМЪ-ВОЛЬдемаръ-Мартынъ Владиславовъ-Вольдемаровъ (онъ же Задовскій). Лиш. ос. пр. изъ цех. г. Риги, 23 л.; — СПБ. С. П., 1 14, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Февр. 908. | 905 76930 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 74968. | 903 26701 170 М. | 901 77158 1647 У.
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