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Иванова Мария Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Мария
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
18 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3702. ИВАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 25 л., б. Царицынск. г., Усть-Медведицк. окр., станицы Глазуновской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 1 г. 5 д. П. в. з. с. 18/Ѵ—24.

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