Богаевский Зиновий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богаевский
- Имя
- Зиновий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45286. БОГАЕВСКІЙ, ЗИНОВІЙ НИКИтинъ. Каз. ст. Калиновской, Кизлярск. отд., 35 л.; — Кизлярск. С. М. С., 169 и 170 М., тюр. 7 м. Исп. 13 Іюня 905.
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