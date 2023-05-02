Тонченко Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тонченко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140070. ТОНЧЕНКО, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ. К. Кіев. у., Никольско-Бригаловск. в., с. Петропавловской-Борщаговки, 18 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 8 м. Исп. 14 Окт. 909.
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