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Тонченко Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тонченко
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140070. ТОНЧЕНКО, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ. К. Кіев. у., Никольско-Бригаловск. в., с. Петропавловской-Борщаговки, 18 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 8 м. Исп. 14 Окт. 909.

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