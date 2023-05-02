Глазков Авксентий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глазков
- Имя
- Авксентий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144530. ГЛАЗКОВЪ, АВКСЕНТІЙ (Акимъ) Федоровъ. К. изъ сс.-п. Тюкалинск. у., Кубырдаринск. в., д. Пріодерной, 46 л., рд. Ефремовск. у., въ въ д. Полухуторѣ; — Тобольск. О. С. 13 Окт. 909, 9, 115, 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., тюр. 2 м. Исп. 9 Нояб. 909. | 908 58144 169 М. | 89 38746 169 М. | 907 35680 50 М. | 87 37834 169 М. | 98 42234 172 М. | 82 78767 169 М. | 90 89640 1655 У. | 76 32956 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.