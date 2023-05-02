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Голованов Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голованов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
25 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1570. Голованов Иван Григорьевич, 28 л., Джетысуйск. г., г. Лепсинска. Н. С. 1 уч. Джетысуйск. г. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ѴІІ—26.

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