Репницын Кузьма Платонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Репницын
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Платонович
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 298
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11034. Репницын Кузьма Платонович, 27 л., Тотемск. у., Харинск. в., д. Алексейково. Н. С. 2 уч. Чух ломск. у. Ст. ст. 153, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10 июля 926.
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