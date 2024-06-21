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Тиминский Василий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тиминский
Имя
Василий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139892. ТИМИНСКІЙ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Пиней). К. Хотинск. у., Кельменецк. в., с. Вартикоуцъ, 26 л., рд. Бѣлецк. у., Глодянск. в., въ с. Данауцахъ; — Кишиневск. О. С. 5 Сент. 909, 134, 135, 149 и 1489 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Окт. 909. | 901 86241 170 М.

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