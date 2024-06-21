Тиминский Василий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тиминский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139892. ТИМИНСКІЙ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Пиней). К. Хотинск. у., Кельменецк. в., с. Вартикоуцъ, 26 л., рд. Бѣлецк. у., Глодянск. в., въ с. Данауцахъ; — Кишиневск. О. С. 5 Сент. 909, 134, 135, 149 и 1489 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Окт. 909. | 901 86241 170 М.
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