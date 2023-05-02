Нурматов Умурзак Нурматов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нурматов
- Имя
- Умурзак
- Отчество
- Нурматов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85611. НУРМАТОВЪ, УМУРЗАКЪ НУРматовъ, 25 л. Обыв. с. Сиръ-Баша, Даулы к. в., Самарканд. у.; — Самарканд. О. С., 23 Окт. 909, 114, 1 п. 2 ч. 133, 9 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг. сего С. отъ 23 Окт. 908 г. (13 и 1 ч. 1154 У., каторж. раб. 10 л.), каторж. раб. 10½ л. Исп. 20 Мая 911.
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