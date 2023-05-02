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Антонова Ольга Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Ольга
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
177. Антонова Ольга Ивановна, 47 л., г. Брянска. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ХІ—26.

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