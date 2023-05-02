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Страздынь Ян Гедертович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Страздынь
Имя
Ян
Отчество
Гедертович
Дата исполнения приговора
19 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
29229. СТРАЗДЫНЬ, ЯН ГЕДЕРТОВИЧ, 22 л. Гр. Баусск. у.; — Московск. Ревтриб. Хран. фальш. денег, лиш. св. 15 л. Исп. 19 авг. 920.

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