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Широбоков Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широбоков
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
30507. ШИРОБОКОВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Кунгурск. у.; — Н. С. 14 уч. Сарапульск. у. Сокр. хлеба, лиш. св. 1½ г. и лиш. пр. 2 г. Исп. в сент. 920.

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