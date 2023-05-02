Рудченко Гавриил Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рудченко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92350. РУДЧЕНКО, ГАВРІИЛЪ ЕМЕЛЬяновъ. К. изъ сс.-посел. д. Молчановой, Николаевск. в., Томск. у., 25 л., рд. Харьков. у., въ Алексѣевск. в. и с.; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 152, 977, 1 ч.1647, 2 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Марта 908. | 902 26261 1655 У. | 97 95196 1647 У. | 99 103085 1655 У. | 94 21992 172 М.
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