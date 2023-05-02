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Микиртичев Калуст Саркисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Микиртичев
Имя
Калуст
Отчество
Саркисов
Дата исполнения приговора
06 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
33659. МИКИРТИЧЕВЪ, КАЛУСТЪ САРкисовъ. Под. с., жит. с. Кущи, Эчміадзин. у., 19 л.; — М. С. Эриванск. Уѣздн. Мир. отд., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 6 Апр. 905.

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