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Кармиоли Яков Карлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кармиоли
Имя
Яков
Отчество
Карлович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4159. КАРМИОЛИ ЯКОВ КАРЛОВИЧ, 24 л., Терск. обл., мест. Чир-Юрт. В. Т. Каспфл. и 2 Кавк. стр. див. Ст. 180а, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 13/ХІІ—24.

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