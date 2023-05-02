Петлинсний Леонид Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петлинсний
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7579. ПЕТЛИНСНИЙ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ, 24 л., Юхновск. у., Руповск. в , д. Абрамовки. В. Т. 5 отд. Краснознам арм. Ст. ст. 85 ч. 2, 105, 109, 113 ч. 1, 180-а, 205 п. «в», 207 ч. 2, 208 ч. 3, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 ноября 923.
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