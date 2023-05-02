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Колчинцев Павел Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колчинцев
Имя
Павел
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6294. КОЛЧИНЦЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Грайворонск. у., Бутовск. в., с. Мощеное, Н. С. 1 уч. Грайворонск. у., Ст. 205, лиш. св. 2 г., Исп. 22 марта 923.

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