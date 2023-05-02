Колчинцев Павел Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колчинцев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6294. КОЛЧИНЦЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Грайворонск. у., Бутовск. в., с. Мощеное, Н. С. 1 уч. Грайворонск. у., Ст. 205, лиш. св. 2 г., Исп. 22 марта 923.
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