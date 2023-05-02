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Филиппенко Иван Платонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппенко
Имя
Иван
Отчество
Платонов
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 487
Источник
Скан
Оригинальная запись
155122. ФИЛИППЕНКО. ИВАНЪ ПЛАтоновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Нѣжинск. у., в. и с. Монастырища, 23 л.; — Ташкентск. О. С. 26 Окт. 90.9, 152, 13 и 1 ч. 1454 У., по сов. съ приг. Туркестан. Воен. О. С. отъ 22 Сент. 908 г. (279 ХХІІ кн. С. К. П. 1809 г., смертная казнь, замѣн. каторж. раб. 15 л.), каторж. раб. 15 л. Исп. 20 Нояб. 909.

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