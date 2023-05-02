Филиппенко Иван Платонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Платонов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 487
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155122. ФИЛИППЕНКО. ИВАНЪ ПЛАтоновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Нѣжинск. у., в. и с. Монастырища, 23 л.; — Ташкентск. О. С. 26 Окт. 90.9, 152, 13 и 1 ч. 1454 У., по сов. съ приг. Туркестан. Воен. О. С. отъ 22 Сент. 908 г. (279 ХХІІ кн. С. К. П. 1809 г., смертная казнь, замѣн. каторж. раб. 15 л.), каторж. раб. 15 л. Исп. 20 Нояб. 909.
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